Het belang van penetratietesten voor jouw persoonlijke digitale beveiliging

Waarschijnlijk heb je je huis beveiligd met goede sloten, alarmsystemen en misschien zelfs een automatisch hekwerk. Alles is brandveilig, en zo kun je nog wel even doorgaan. Maar heb je ook weleens gedacht aan je digitale persoonlijke beveiliging? Particulieren met veel vermogen worden steeds vaker het slachtoffer van cybercrime. Een pentest geeft inzicht in hoe de digitale beveiliging van jouw persoonlijke gegevens er nou écht voor staat, en een security awareness training geeft je de handvatten om die beveiliging op peil te houden.

‘Computercriminaliteit’

Eerst maar eens de basics. Digitale beveiliging: je hebt het nodig om je persoonlijke gegevens te beschermen tegen cybercrime, het digitale broertje van de ‘gewone, offline’ criminaliteit. Cybercrime, ook wel computercriminaliteit, omvat alle vormen van misdaad en misbruik waarbij een computer of het internet een rol spelen. En juist onder particulieren komt deze vorm van…