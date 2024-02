Het belang van het houden van een goede pauze

Je herkent het vast wel. Het is ontzettend druk, deadlines wachten op je en aan het einde van de werkdag kom je tot de conclusie dat je helemaal geen pauze hebt gehouden. Dit kan natuurlijk een keer voorkomen. Maar wanneer bovenstaande voor jou eigenlijk dagelijkse routine is geworden dan is het tijd dit snel te veranderen. Het is namelijk ontzettend belangrijk om regelmatig pauze te houden. In dit blog gaan we in op waarom pauze houden zo belangrijk is en geven we je een aantal richtlijnen mee die je zou kunnen naleven om een goede pauze-invulling te hebben.

Waarom is pauze houden zo belangrijk?

Het is eigenlijk heel eenvoudig. Het menselijk lichaam en dus ook onze hersenen zijn simpelweg niet gemaakt om te lang uren aan een stuk door te werken. Na enige tijd neemt je productiviteit af omdat je energieniveau afneemt. Wanneer je niet regelmatig pauze neemt , dat wil zeggen minimaal 2 keer per dag en minimaal 15 minuten per keer, ga je dit na verloop van tijd dus merken. Je…