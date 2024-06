Onderschat niet het Belang van een Goede Zonnebril

Nederlanders hebben de neiging om veel te mopperen over het weer, maar op zich hebben we niet zo heel veel reden tot klagen. We hebben heel wat droge, zonnige dagen in een jaar. Dagen waarop je er lekker op uit kunt trekken om tijd in de natuur door te brengen. Dat is gezond, mits je de juiste voorzorgsmaatregelen neemt. We moeten onze huid en ogen goed beschermen, want blootstelling van ons lichaam aan te veel uv-straling kan zeer ernstige gevolgen hebben. Onderschat dus niet het belang van een goede zonnebril. Onderzoeksresultaten tonen duidelijk aan dat een zonnebril veel oogproblemen in ons verdere leven kan helpen voorkomen.

Het loopt zo’n vaart dus wel

Ach, het zal zo’n vaart niet lopen, denken we vaak. Nou, dat loopt het dus wel. Vissers zijn mensen die vaak in de zon zitten, maar ook mensen die in de bergen wonen of in landen rond de evenaar, stellen hun lichaam bovengemiddeld vaak bloot aan zonlicht. Het gevolg is dat deze mensen gemiddeld zo’n tien jaar eerder te maken krijgen met de oogziekte staar. Ook maculadegeneratie, een aandoening waarbij de zogenoemde gele vlek van het oog als het ware is versleten, komt bij deze mensen eerder voor dan bij mensen die minder vaak in de zon zitten. Met name mensen die veel aan buitensporten doen, moeten zich realiseren dat goede oogbescherming essentieel is. Door gebruik te maken van sportbrillen op sterkte kun je onbezorgd gaan sporten in de buitenlucht. Je ogen zijn dan goed beschermd en je hebt scherp zicht, zodat je ook echt een bal kunt raken.

Voor elke activiteit de ultieme zonnebril

Welk type zonnebril je draagt, is voor een belangrijk deel afhankelijk van de activiteiten waarmee jij je wilt bezighouden. Daarnaast speelt natuurlijk ook je eigen smaak een belangrijke rol. Let altijd goed op de aanduiding met betrekking tot de UV-bescherming. Alleen een bril die honderd procent bescherming biedt, wordt door artsen aanbevolen. Ga je een flink stuk fietsen, dan spelen er ook nog andere zaken mee, zoals de aerodynamica van het montuur. Bovendien hebben fietsbrillen een zodanige pasvorm dat ze ook goed blijven zitten wanneer je op ruw terrein wilt gaan rijden. Het grote verschil met bijvoorbeeld de skibrillen is echter dat die over het algemeen helemaal dicht zijn, terwijl de fietsbrillen een open montuur hebben. Ook een fietsbril kun je op sterkte laten maken.