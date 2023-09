Het antisubsidieonderzoek: Chinese EV’s onder de loep in Europa

De Europese Commissie heeft aangekondigd dat er een onderzoek zal worden uitgevoerd naar Chinese elektrische auto’s. In dit onderzoek wil de Commissie nagaan of Chinese fabrikanten oneerlijke concurrentie bedrijven, vergeleken met de elektrische voertuigen van westerse fabrikanten. Momenteel winnen Chinese elektrische auto’s steeds meer terrein op de Europese markt. Maar wat zouden hiervan de potentiële gevolgen kunnen zijn voor Nederland? In dit artikel lees je meer over het antisubsidieonderzoek en de werkelijke cijfers van de aanwezigheid van Chinese EV’s in de Europese Unie.

Oneerlijke concurrentie in de EU?

Er werd al eerder aangekondigd dat de Europese Commissie een onderzoek naar Chinese EV’s zou gaan uitvoeren. Het onderzoek is gebaseerd op de verdenking dat Chinese fabrikanten van elektrische voertuigen oneerlijke concurrentie praktiseren. Volgens de Europese Commissie ontvangen deze elektrische voertuigen aanzienlijke staatssteun, wat de aanleiding…