Hertha BSC-voorzitter Kay Bernstein (43) plotseling overleden

De Duitse voetbalwereld is dinsdag opgeschrikt door het nieuws dat Kay Bernstein op 43-jarige leeftijd plotseling is overleden. Sinds 2022 was Bernstein actief als voorzitter van Hertha BSC, de club waarvan hij zijn hele leven fanatiek supporter was.

Hertha maakt dinsdag bedroefd bekend dat Bernstein door een nog onbekende oorzaak is gestorven. De club spreekt op X van ‘verschrikkelijk nieuws’. “De hele club, de verschillende afdelingen en alle medewerkers zijn verbijsterd en diep ontzet”, valt te lezen bij een foto die het officiĆ«le account aan het begin van de middag publiceerde.



Bernstein werd geboren in het voormalige Oost-Duitsland en werd in de jaren ’90 van de vorige eeuw supporter van Hertha BSC. In eerste instantie deed hij dat als lid van de harde kern, hij was zelfs mede-oprichter van de ultragroep Harlekins Berlin. Als lid van de fanatiekste supporters liep hij in die jaren meermaals tegen een stadionverbod op, maar in 2022 werd…

