heroïsche derdedivisionist schakelt Bayern uit – Voetbal International

Bayern München is uitgeschakeld in het toernooi om de DFB Pokal. Op bezoek bij het nietige SV Saarbrücken blameerde Der Rekordmeister zich op hele pijnlijke wijze. Diep in blessuretijd schreef Marcel Gaus zijn eigen sprookje en zette hij het stadion van de laagvlieger uit de 3. Liga in vuur en vlam.