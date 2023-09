Herman van der Zandt is vanaf 2025 de presentator van De Slimste Mens

Vanaf 2025 is Herman van der Zandt de nieuwe presentator van het populaire tv-programma ‘De Slimste Mens’. Het programma trok elke dag meer dan 1 miljoen kijkers. Dat is in deze tijd zeker ‘uniek’ te noemen.

Herman, vervangt Philip die definitief met pensioen gaat. Dat mag ook wel, Philip is dan 82 jaar oud. Ook Maarten van Rossem maakte bekend te stoppen. Eerder deze maand vertelde hij nog dat hij tot 100e door wilde gaan, toen Philip aangaf het rustiger aan te willen doen, wilde Maarten ook stoppen.

Philip vindt Herman van der Zandt een uitstekende vervanger

In een interview gaf Philip Freriks aan dat hij Herman van der Zandt een uitstekende vervanger vindt. Je zal Herman van der Zandt kunnen kennen als presentator van het NOS Journaal. Toen vond Philip, Herman, al een uitstekende journalist, en dat is hij ook.

