Hercules maakt het nog pijnlijker en draait Feyenoord-liedje na uitschakeling van Ajax

De spelers van Hercules hebben donderdagavond een groot feest gevierd na het uitschakelen van Ajax in de KNVB Beker. De Utrechtse derdedivisionist maakt op sociale media een aantal beelden van het feest, wat vermoedelijk nog tot de late uurtjes is doorgegaan in de Domstad.

Op Instagram plaatste Hercules donderdagavond na de zege een video dat de hele kantine uit zijn plaat ging bij het liedje I Will Surive van de Hermes House Band. Het liedje is bekend als goaltune bij Feyenoord, waardoor supporters van de Rotterdamse club op sociale media smakelijk moesten lachen om het feit dat dit nummer in de Utrechtse kantine werd gedraaid.