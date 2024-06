Herbarium Maken, Een Stap-voor-Stap Uitleg

De volgende stappen zijn bedoeld om te helpen bij het verzamelen en persen van herbariumexemplaren. Deze richtlijnen helpen bij het maken van bruikbare en duurzame herbariummonsters.

Als je je eigen herbariummonsters wilt maken, vind je hier een deel van de apparatuur die je nodig hebt.

Voor het verzamelen

Plastic zakken

Meetlint

Snoeischaar

Etiketten/plakbriefjes

Pennen

Camera

Voor beschrijven

RHS kleurenkaart

Voor het persen

Twee stukken hardboard/multiplex van ongeveer 40 x 30 cm

Vellen vloeipapier

Vellen golfkarton

Schuimrubber

Bakstenen/telefoongidsen/verzwaarde boeken/bandjes

Voor bevestiging

Zuurvrij papier van 42 x 26,5 cm/ A3

Etiketten, bij voorkeur zuurvrij

Pincet

Schaar

Neutraal-pH PVA-lijm

Neutraal-pH klevende, gegomde linnen ophangband

Voor opslag

Plastic zakken

Diepvries

Dozen

Stap voor stap

1. Verzamelen

Kies een typische plant en zo mogelijk twee of drie extra bloemen om het exemplaar aan te vullen en voor dissectie. Zorg ervoor dat de plant gezond is en verzamel bladeren en bloemen van gemiddelde grootte die typerend zijn voor de plant, niet de grootste. Verwijder aarde van het materiaal. Fotografeer de groeiwijze van de plant en een close-up. Vermijd het verzamelen van materiaal bij nat weer.

2. Beschrijven

Plak bij het verzamelen een etiket op het exemplaar met daarop: naam van de plant, datum van verzamelen, verzamelaar, plaats van verzamelen en oorspronkelijke herkomst van de plant. Noteer andere details die door het persen verloren kunnen gaan: totale grootte, habitus en vorm, geur van bladeren of bloemen. Noteer de kleur van de verse plant met behulp van de RHS kleurenkaart.

3. Persen

Gebruik een pers gemaakt met een paar hardboard of multiplex platen die op dezelfde maat zijn gesneden als het droogpapier. Leg wat golfkarton op één plank en leg daar twee vellen vloeipapier op. Schik je plantmateriaal op het vloeipapier met behoud van het karakter van de plant. Verwijder bladeren en bloemen van overvolle exemplaren om de massa te verminderen zonder het karakter van de plant te verliezen.

4. Persen

Bedek het monster met nog twee vellen vloeipapier en golfkarton. Voeg bij zowel volumineuze als vlezige exemplaren een vel schuimrubber toe tussen het vloeipapier en de golfkarton. Een absorberende stof kan nuttig zijn om vocht af te voeren; leg deze in dat geval bovenop het plantmateriaal, met een dun vel papier tussen het plantmateriaal en de stof om plakken te voorkomen.

5. Persen

Zodra alle monsters zijn gelegd, bedek je ze met de bovenste plank en leg je er bakstenen of een zwaar voorwerp op, waarbij je overal gelijkmatig druk uitoefent, of gebruik riemen om de pers strak te houden. Verplaats naar een warme plek, zoals een droogkast, luchtkast of vochtvrije kamer boven een radiator.

6. Persen

Inspecteer het materiaal 24 uur later en vervang de golfkarton en de bovenste laag vloeipapier door droog karton. Dit is je laatste kans om het monster te herschikken terwijl het plantmateriaal nog vochtig en buigzaam is. Controleer regelmatig – minstens een keer per week. Afhankelijk van de plant die geperst wordt en de droogomstandigheden, zal een droog exemplaar tussen de twee dagen en drie weken klaar zijn.

7. Monteren

Het RHS Herbarium gebruikt zuurvrij papier van 419 x 266 mm (16,5 x 11 inch). A4-papier van goede kwaliteit, bij voorkeur zuurvrij, is voldoende voor een huiselijk herbarium, maar als je op een dag je monster wilt doneren, overweeg dan de voordelen van een groter formaat.

8. Opzetten

Bevestig het exemplaar op het papier met een combinatie van neutrale-pH PVA-lijm en gegomd linnen ophangtape. Het label moet de naam en auteur van de plant, plantenfamilie, beschrijving, locatie, datum, verzamelaar en andere relevante details bevatten. Het label moet rechtsonder worden geplakt.

9. Bewaren en conserveren

Plaats het geprepareerde specimen in een verzegelde plastic zak en vries in gedurende 72 uur. Idealiter is de temperatuur -32°C, hoewel de meeste huishoudelijke vriezers een minimum van -18°C hebben. Invriezen is de enige methode om ongedierte te bestrijden. De meest voorkomende plaag van het herbariumexemplaar is de koekjeskever, Stegobium paniceum. Regelmatig invriezen (om de zes maanden) wordt aanbevolen, evenals regelmatige inspectie om te controleren op aantasting en schade.