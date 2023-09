Henk Spaan steunt Frimpong ondanks zijn schorsing van Ronald Koeman voor Oranje

Ronald Koeman heeft Jeremie Frimpong geschorst voor deze interlandperiode. De verdediger bedankte recentelijk voor een oproep van Jong Oranje en werd om die reden bewust compleet genegeerd voor alle vertegenwoordigende elftallen. Henk Spaan snapt de actie van Frimpong echter wel.

“Heeft die speler niet gewoon gelijk? Vorig jaar had hij 6 assists en 8 doelpunten in de Bundesliga. Dit seizoen al 3 assists en een goal. Marktwaarde op het betrouwbare Transfermarkt 40 miljoen, Dumfries 28 miljoen en Geertruida 25 miljoen. Zij zitten bij de selectie van het Grote Oranje”, schetst Spaan in Het Parool.



Hij geeft Frimpong dan ook een ‘acht’ voor zijn actie door te bedanken voor het Nederlands elftal. “Mogen we Frimpong kapsones verwijten omdat hij zich iets te groot vindt voor Jong Oranje?”, vraagt Spaan zich hardop af. “Is het gek dat hij het samenspelen met Assante, Van den Heuvel, Calvin Twigt (Volendam) en Fedde de Jong van Cambuur…