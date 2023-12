Henk de Jong krijgt Hans Kraay jr. aan het lachen met bijzondere felicitatie

Hans Kraay jr. viert vrijdag zijn 64ste verjaardag, maar was desondanks gewoon aanwezig in de studio’s van ESPN voor de laatste vrijdagavond voetbal in de Eerste Divisie dit kalenderjaar. De presentator van ESPN kreeg daardoor op beeld diverse felicitaties, bijvoorbeeld van SC Cambuur-trainer Henk de Jong. De oefenmeester maakte een uitzondering door de warming-up van zijn spelers in te ruilen voor een bericht aan Kraay jr., die hij hardop aan het lachen kreeg met zijn grapje.

Bekijk in onderstaand bericht de felicitaties van SC Cambuur-trainer aan het adres van Hans Kraay jr. Druk op de tekst – dus niet op de video – om de beelden op X te bekijken.

🥳 Henk de Jong komt speciaal om de jarige Hans Kraay jr. te feliciteren. “64 jaar, je ziet het niet. Lekker doorwerken en je doet het hartstikke goed hoor jongen. Mooi zo doorgaan!” ❤️ — ESPN NL (@ESPNnl) December 22, 2023