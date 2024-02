Henderson neemt het op voor uitgefloten Taylor – Voetbal International

Jordan Henderson beaamt dat Ajax nog grote stappen moet zetten in het verdedigen als een collectief. De Engelse routinier ging na het gelijkspel tegen NEC in op het uitfluiten van Kenneth Taylor, die door de Ajax-aanhang werd aangewezen als zondebok.

Supporters van Ajax lieten donderdag in de thuiswedstrijd tegen Bodø/Glimt (2-2) hun onvrede over Taylor horen. Tegen NEC (2-2) was dat een halve week later opnieuw het geval toen de 21-jarige middenvelder naar de kant werd gehaald. Henderson had de pijnlijke reactie van de Ajax-aanhang tijdens de wedstrijd niet meegekregen, vertelde hij tijdens de persconferentie. Daar nam hij het wel op voor zijn jonge ploeggenoot.