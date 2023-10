Help!: Vrouwen dringen de FIFA boomhut binnen

Afgelopen week is de eerste voetbal game van EA uitgekomen zonder het FIFA sausje: EA Sports FC. Volgens EA is er weinig om te treuren. Je kan alles doen wat je gewend bent van een FIFA game en meer. Zo is het mogelijk om een team samen te stellen met zowel mannelijke spelers als speelsters. Prima optie zou je denken? Daar hebben een flink aantal gamers een andere mening over.

Ultimate Team modus is ‘woke’

Laten we vooropstellen: EA is, net als elke uitgever van games, uit op je geld. Microtransacties zijn er ook niet om je ervaring als speler te verbeteren. Als EA een optie om mannen en vrouwen in één team te stoppen introduceert, is dat niet om de beschaving om ver te werpen. Wel zijn ze erachter zijn dat alfabetmensen ook geld hebben.

Toch klinkt er weer het voorspelbare exclameren van ‘woke.’ Zo zouden de statistieken van de speelsters onrealistisch zijn ten opzichte van de mannelijke spelers. Kennelijk zijn sommige mensen vergeten dat je in FIFA…