Help. Adje maakt na 15 jaar ineens een comeback

Arijan van Bavel (44) maakt na vijftien jaar een comeback als Adje met het nummer Dat is niet mijn probleem. Van Bavel was als Adje te zien in het programma Mooi! Weer De Leeuw met Paul de Leeuw.

Pak past nog

Het nummer is geschreven door René Karst en geproduceerd door Edwin van Hoevelaak. “Het is bijzonder dat het pak na al die jaren nog steeds past”, zegt de acteur. “Oké, misschien ben ik nu iets te optimistisch, maar met enkele aanpassingen hier en daar zit de kleding weer als gegoten.”

Bekijk hieronder een fragment uit de clip:

Het grote doel: een carnavalskraker

Van Bavel hoopt met zijn lied een toekomstige carnavalskraker neer te zetten. “Want hoe leuk zou het zijn als jong en oud Adje weer omarmen en met hem feestvieren in de kroeg.”

Het gehele nummer is op YouTube te bekijken.

