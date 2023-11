HelloFresh | Onverwachte winstwaarschuwing – BeleggersBelangen.nl

HelloFresh (koers 17 november: €16,28) zag de afgelopen periode de Noord-Amerikaanse activiteiten tegenvallend presteren en de kosten hoger uitkomen. Hoewel de Duitse aanbieder van maaltijdboxen voorziet dat de problemen tijdelijk zijn, heeft het bedrijf wel de verwachtingen voor het lopende boekjaar verlaagd. De raming voor de omzetgroei is bijgesteld van 2-8% naar 2-5% en de verwachting voor de aangepaste ebitda van €470-540 mln naar €430-470 mln.



J.P. Morgan wijst erop dat de nieuwe raming voor de aangepaste ebitda van HelloFresh onder de consensusraming van €495 mln ligt. De analist verwacht dat het management vragen zal krijgen van beleggers over de betrouwbaarheid van de prognoses die nu zijn afgegeven. HelloFresh had immers eind oktober bij de publicatie van de…