Helft van de stroom kwam dit jaar uit hernieuwbare bronnen

De helft van de stroom in Nederland was dit jaar afkomstig uit hernieuwbare bronnen. Het meeste kwam uit biomassa en windenergie, maar het aandeel zonne-energie wordt steeds groter, meldt Energieopwek. Ook gebruikten mensen dit jaar minder stroom. De vraag naar elektriciteit daalde met 5 procent.

Via Energieopwek is te zien dat de windmolens op zee steeds belangrijker worden. Het platform is opgericht om de groei van duurzame energie te volgen. Op 24 december waren de windmolens op land en zee het productiefst.

Nederland staat in Europa op plek vijf als het gaat om het totaal aantal zonnepanelen. “Per inwoner is Nederland zelfs koploper”, aldus Energieopwek. “Bij de start van het Energieakkoord hield niemand dat voor mogelijk.” De productie van zonne-energie piekte op 13 juni. Toen werd er genoeg opgewekt voor 40 procent van de elektriciteitsvraag in Nederland. Het dieptepunt lag op 19 december.

Negatieve prijzen

Soms werd er meer…