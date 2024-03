Helene Hendriks laat haar levenspartner Frans Vinju haar investeringbedrijf besturen!

Ze houdt hem dus niet langer verborgen……

LEVENSPARTNER HELENE HENDRIKS

Helene Hendriks, die iedere vrijdag aanschuift bij Vandaag Inside van Wilred Genee, Johan Derksen en Wilfred Genee en vanaf zondag 10 maart start op SBS met haar programma De Oranje WInter, heeft haar eigen levenspartner Frans Vinju binnengehaald als bestuurder van haar financiele holding “Helene Investment Props B.V.”.

BESTUURDER

Deze B.V. heeft zij in 2021 opgericht en op dat moment was Helene zelf bestuurder. Maar dat is sinds 1 februari 2023 veranderd. Toen voegde zij haar 22 jaar oudere vriend Frans Vinju, met wie ze een geregistreerd partnerschap heeft, toe aan het bedrijf. Ze wonen samen in deze villa in het Brabantse plaatsje Bavel.

DRIELING

Dat was dus twee jaar na de oprichting. Op deze manier houdt ze hem dus niet langer verborgen voor de buitenwereld. De twee kennen elkaar overigens uit de hockeywereld. Ook haar twee tweelingszussen zullen hem dus wel al uit…