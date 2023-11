Hélène Hendriks en Noa Vahle kroelen op de grond met Johan Derksen

Johan Derksen heeft toch ook eigenlijk een mooi leventje. Hij wordt elke dag omringd door mooie vrouwen, zoals Noa Vahle en Hélène Hendriks.

Het is feest in de studio van Vandaag Inside

Voor Johan Derksen moet werken bij Vandaag Inside echt een droombaan zijn. Hij mag elke dag een beetje slap vertellen op televisie en zichzelf omringen met de mooiste vrouwen van Nederland. En die zien hem ook nog allemaal als een soort lieve suikeroom. Johan heeft het goed voor elkaar. Geen wonder dat hij altijd zo’n grote grijns opzet onder zijn nog grotere snor. Er is weer een nieuwe foto naar buiten gekomen, waarop pas echt goed te zien is hoe erg Johan Derksen aan het genieten is van zijn ‘werk’. Want echt werken mogen we het niet noemen als je de foto zo bekijkt. Stiekem kan je alleen maar een klein beetje jaloers zijn op de frontman van VI. Hij maakt er namelijk wel echt een feestje van op de werkvloer.

Johan Derksen ligt kroelend naast Hélène Hendriks en Noa Vahle

Hélène…