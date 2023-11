Hélène Hendriks deelt voorproefje van heet onderonsje met Noa Vahle

Wat zijn Noa Vahle en Hélène Hendriks nou achter de schermen aan het doen?

Lekker knus bij de opnames van de SBS-kerstpromo’s

Bij SBS/Talpa werden onlangs de winter-en kerstpromo’s opgenomen voor hun tv-zenders. Alle SBS-sterren moesten dus samen in winterkleding op de set verschijnen. Zo ook collega’s en vriendinnen Hélène Hendriks en Noa Vahle, die het achter de schermen naar hun zin hadden. Zouden het met die warme kleding vast heet gehad hebben in de vaak toch al zo warme studio. Natuurlijk moest Hélène Hendriks even gek doen voor op de foto, terwijl Noa vooral heel lief probeert te lachen. De twee presentatrices hadden net twee zussen kunnen zijn.

Kunnen Hélène Hendriks en Noa Vahle zingen?

Hélène Hendriks en Noa Vahle hebben natuurlijk uit volle borst moeten zingen voor de promo’s. Dat is nou eenmaal iets dat bij kerst hoort. En hoewel geen van beide een echte…