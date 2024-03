Helemaal van de pot gerukt: McDonalds gaat parfums lanceren met déze geur

Dat horeca in het land van de rijzende zon wel vaker out of the box denkt, blijkt uit concepten als bijvoorbeeld ‘knuffelcafes’, waar Japanse mannen bijbetalen om te mogen kroelen met het vrouwelijk barpersoneel. Maar nu komt ook de Japanse McDonalds met een bizar initiatief. Zij gaan een parfum op de markt brengen waardoor je voortaan riekt naar versgebakken frieten.

Frietengeur

Dit kondigt de fastfoodketen aan op X. “We hebben geprobeerd een parfum te maken dat naar frieten ruikt. Perfect voor een leuke date”, kregen hun 6,7 miljoen volgers te lezen. Daarbij plaatste ze een beeld van een vrouw die haarzelf besprenkeld met de odeur. Er blijken drie varianten te zijn: eentje met de geur van de klassieke frieten, eentje dat ruikt naar frieten met zeewier en zout en eentje dat geurt naar frieten met knoflook, zwarte peper en mayonaise. Het zou gaan om een ‘limited edition’, maar het is nog niet bekend wanneer het reukwater op…