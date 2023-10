Heldhaftige hekkensluiter zorgt voor dure misstap Paris Saint-Germain – Voetbal International

Paris-Saint Germain was zaterdag gewaarschuwd. Nog maar een kleine vier maanden geleden werd het namelijk al eens voor schut gezet door Clermont Foot. De nietige Franse voetbaldwerg wist de poenerige topclub destijds te verrassen, door een 2-0 achterstand weg te werken en in Parc des Princes zelfs nog te winnen. Het zorgde ervoor dat de Parijzenaren met het schaamrood op de kaken een walk of shame langs de eigen fans moesten lopen.