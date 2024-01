Hekel aan doellijncamera’s? Dan heb je pech, want de KNVB vindt ze nuttig

De doellijncamera’s die dit seizoen in de stadions van alle Eredivisieclubs zijn ge├»nstalleerd, hebben voor de winterstop hun nut bewezen. Dat stelt de KNVB bij het presenteren van de cijfers.

Goal Line Replay

De zogenoemde ‘Goal Line Replay’ werd door de videoscheidsrechter in zes situaties gebruikt om te kijken of de bal volledig de doellijn was gepasseerd. Dat gebeurde bij sc Heerenveen – Excelsior, RKC Waalwijk – FC Twente, Excelsior – AZ, RKC Waalwijk – Go Ahead Eagles, Vitesse – PEC Zwolle en FC Utrecht – Ajax. Bij dat laatste duel werd een doelpunt van Mike van der Hoorn na het bekijken van de beelden op de doellijncamera’s alsnog toegekend. De arbitrage had niet gezien dat het een doelpunt was.





169 keer

De videoscheidsrechter heeft de nieuwe doellijncamera’s tot dusverre 169 keer gebruikt om beslissingen van de scheidsrechter te checken. In zeventien gevallen werden de camera’s gebruikt om een…