Heineken | Prognose blijft nu wel overeind

Na twee opeenvolgende zwakke kwartalen hielden analisten hun hart vast. Extreem zomerweer in Europa, aanhoudend uitdagende situatie in onder meer Vietnam en Nigeria; problemen genoeg die het management van Heineken opnieuw zouden kunnen verplichten om verder te knippen in de jaarprognose. Maar CEO Dolf van den Brink kon de aandeelhouders geruststellen. De trading update over het derde kwartaal stelt niet teleur en liet toe de voorheen bijgestelde jaarprognose te handhaven.



De autonome groei van de biervolumes bedroeg nog -3% in het eerste kwartaal, verslechterde tot -7,2% in het tweede kwartaal, maar verbeterde wat in het derde kwartaal tot -4,2%, in lijn met de analistenconsensus van -4,3%. Dat betekent wel…