Heineken onder druk in vlakke AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste woensdagochtend vlak tot licht hoger. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,2 procent op 844,31 punten.

“De kans dat de Amerikaanse centrale bank de beleidsrente op korte termijn zal verlagen neemt af en de rentes blijven wat langer hoog”, concludeerde investment manager Simon Wiersma van ING woensdag op basis van de laatste inflatiecijfers uit de VS, die op dinsdag verschenen en de beurzen toen flink onder druk zetten.

“Hogere rentes betekenen dat waarderingen van risicovolle beleggingen, waaronder aandelen, even wat onder druk kunnen komen. Zeker na de rally in de afgelopen drie maanden.”

De koersval op Wall Street dinsdagavond vond Wiersma dan ook goed te verklaren. “Beleggers zoeken soms heel bewust naar een reden om wat winst te nemen.”

Volgens beleggingsadviseur Justin Blekemolen van Lynx zijn er twijfels in de markt over de eventuele renteverlagingen van de Federal Reserve later dit jaar. “En juist deze gedacht…