Heineken | Gespannen afwachten op de kwartaalcijfers

Het zwakke halfjaarrapport deed de jaarprognose bij Heineken sneuvelen. Eerder werd uitgegaan van een groei van de operationele winst (beia) met 5-9%. Die prognose ging op de schop en werd vervangen door 0-5%. Na zes maanden zitten we op -8,8%, mede door een enorme teleurstelling in Vietnam. De cijfers op 25 oktober over het derde kwartaal zullen dus best goed moeten zijn. Voorlopig gaan we uit van een stabiele operationele winst voor 2023.



De koers is, onder druk van de algemene terugval door de gestegen rente, verder gezakt, zodat de waardering weer aanvaardbaar is geworden. Als in tegenstelling tot drie maanden geleden een negatieve verrassing uitblijft bij de derde kwartaalresultaten, dan kan het advies terug naar ‘kopen’. Maar voor…