Heineken en ASMI hoger in vlakke AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag min of meer vlak geopend. Kort na opening van de beurzen, koerste de AEX 0,1 procent hoger op 722,33 punten.

Onder de hoofdfondsen steeg ASMI met 5,8 procent, na de kwartaalcijfers dinsdag nabeurs. Ook Heineken werd beloond voor de cijfers met een plus van 2,8 procent. KPN deed het na de kwartaalupdate rustig aan met een klein koersverlies van 0,3 procent. AkzoNobel daalde na cijfers met circa een procent.

Adyen verloor 3,0 procent. Sectorgenoot Wordline kwam vanochtend met cijfers en verlaagde de outlook en kondigde een kostenbesparingsprogramma aan vanwege de moeilijke marktomstandigheden.

In de AMX won Vopak 2,7 procent na cijfers en een outlookverhoging. Voor Jefferies kam de outlookverhoging evenwel niet als een verrassing. Alfen verloor in de AMX 1,6 procent, net als Just Eat Takeaway.

Kendrion won onder de kleinere fondsen 1,4 procent, terwijl Ebusco 3,3 procent inleverde.

