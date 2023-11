Heijmans | Woningverkopen in de lift

Heijmans kwam onlangs met een geruststellende kwartaalupdate naar buiten. De orderportefeuille bleef stabiel en conform de eerdere outlook zal de omzet dit jaar stijgen. Als gevolg van de vrijval van de Wintrack II-voorziening van circa €15 mln wordt de ebitda-verwachting verhoogd van minstens €107 mln naar minstens €120 mln. In feite komt dat dus neer op een minieme neerwaartse bijstelling. Heijmans moet dit jaar echter ook eenmalige kosten maken in verband met het honderdjarige bestaan. Gecorrigeerd voor deze post blijft het ebitda dit jaar min of meer stabiel. De outlook is exclusief Van Wanrooij, dat in de resterende maanden waarschijnlijk positief zal bijdragen.



Daling aantal woningen

Alle bedrijfsonderdelen voldoen reeds aan de margedoelstelling, waarbij…