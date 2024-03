Heijmans ontwaakt: koers schiet 14% omhoog

Het aandeel Royal Heijmans NV (HEIJM) sloot op 16,48 euro na 14,0% te zijn gestegen.

Investtech: “Het aandeel is niet meer op één dag gestegen sinds 25 februari 2016, toen de stijging 15,1% bedroeg. Het aandeel is daarmee 21,4% gestegen sinds het koopsignaal van een rechthoek patroon drie weken dagen geleden.”

De stijging wordt toegeschreven aan de kwartaalcijfers die vorige week bekend zijn gemaakt. Het geeft alleen maar aan hoe inefficiënt de handel in dit aandeel is. Het wordt ook nauwelijks gevolgd. Het ‘gemiddelde’ koersdoel van 1 analist is 17,70 euro, aldus Trading View. Bij een winst per aandeel van 2,42 euro is het aandeel zelfs op dat niveau nog erg goedkoop.

Elke ochtend beleggingstips ontvangen? Meld u gratis aan voor Cashcow Daily!