Heijmans en BAM | Bouwers wachten op nieuw kabinet

Het afgelopen jaar werden er 73.000 nieuwbouwwoningen opgeleverd, zo verwacht ING Research. Dat is vrijwel gelijk aan het relatief hoge aantal van ruim 74.000 in 2022. Dit jaar verwacht ING echter een daling naar 65.000 nieuwbouwwoningen, gevolgd door een herstel in 2025. De analisten zien positieve ontwikkelingen aan de vraagzijde. Zo stijgen de prijzen van bestaande woningen sinds enkele maanden weer. Sinds het dal in mei liggen de prijzen al bijna 3% hoger. Het herstel op de woningmarkt is te danken aan de stabiliserende hypotheekrente en stijgende lonen. Hierdoor is de betaalbaarheid van woningen verbeterd. Consumenten kunnen meer lenen en meer bieden op de krappe woningmarkt.

Dit is ook…