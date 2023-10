HEIC omzetten naar JPEG op je iPhone

Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Sinds iOS 11 maakt Apple foto’s in het slimme en efficiënte HEIC-formaat. Jammer genoeg kan niet alle software op Windows-pc’s daar even goed mee overweg. Wil je foto’s in HEIC omzetten naar JPEG (dat veel gangbaarder is)? Wij laten je zien hoe.

Zo kan je foto’s van HEIC omzetten naar JPEG

Optie 1: via de app Bestanden

De makkelijkste manier om foto’s te converteren is via de app Bestanden, die standaard op je iPhone of iPad staat. Kies daar Op mijn telefoon. Hou je vinger op een leeg deel van het volgende scherm en maak een map die je een naam meegeeft als JPEG-foto’s.

Kies de beste beelden.

open de app Foto’s

Open vervolgens de app Foto’s…