Hegel 190v streaming versterker voegt phono voorversterker toe

De Hegel 190v is een high-end stereo versterker met netwerkstreaming en ingebouwde phono voorversterker.

De Hegel 190v is een update van de minimalistische Hegel 190, een high-end stereo versterker met streaming functies – die alleen werken via een bedrade netwerkverbinding.

Die basiseigenschap is onveranderd bij de Hegel 190v, de vernieuwde versie van de Hegel 190. Dat geldt voor meer zaken, want de nieuwe versie is vooral een verfijning van het eerdere model. Dat werd dan ook lovend ontvangen, onder meer door onze zusterpublicatie HiFi.nl. De nieuwe versie lijkt diverse verbeterpunten uit die review aan te pakken.

Hegel 190v: nu met phono voorversterker en Roon

Hegel is ontstaan uit een studie van een Noorse student over versterkervervorming. Het bedrijf is relatief jong, maar heeft inmiddels een flink assortiment in de markt. Dat is wel bestemd voor de HiFi-liefhebber en muzikale fijnproever met diepe zakken. Binnen die portfolio is de Hegel…