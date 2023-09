Heftige nacht voor Suus uit B&B Vol Liefde: ‘Bloed op de dekens’

Suus van B&B Vol Liefde heeft er een horrornacht op zitten, er is ingebroken in haar camper terwijl ze daar lag te slapen. Ze reisde onlangs af naar Zweden voor Bram, maar is inmiddels vertoefd in de B&B van Debbie en Paul.

Bloed op lakens

Suus deelt in haar Instagram Stories dat ze de hele nacht met een hamer heeft geslapen. “Met deze geslapen vannacht. Er zit letterlijk bloed van de inbrekers op mijn dekens“, schrijft Suus op haar Instagram Story. Later laat ze zien dat de ruit van haar camper is ingeslagen. Waarschijnlijk is het bloed op de deken gekomen, doordat de inbreker zich heeft verwond aan het gebroken glas van de camper. Of de inbrekers iets hebben meegenomen is nog onduidelijk. Suus krijgt gelukkig veel steun van Debbie en Paul, waar ze onlangs naar toe is afgereisd.

Suus werken in de B&B van Debbie en Paul

Suus vertrok naar Zweden voor Bram, maar heeft daar helaas de liefde niet weten te vinden. Bram deelt later wel de liefde gevonden te hebben. Inmiddels is Suus…