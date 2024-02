Heerenveen wint ruim in het Kras Stadion

SC Heerenveen heeft de degradatiezorgen van hekkensluiter FC Volendam nog verder vergroot. In het Kras Stadion waren de Friese bezoekers met 0-4 te sterk voor de ploeg van Regilio Simons en Michael Dingsdag, die zelfs tegen een tiental – na een domme rode kaart van Heerenveen-invaller – een tegentreffer moest incasseren.

De thuisploeg wist na de overwinning van Vitesse op Excelsior eerder dit weekend dat drie punten broodnodig waren om zicht te houden op lijfsbehoud. Dat was op het veld niet echt te zien: al na een kwartier lag de eerste Heerenveense treffer er via Pelle van Amersfoort in. Zijn vroege 0-1 bleek direct ook de ruststand.



Artikel gaat verder onder video



In het tweede bedrijf werd een eerste treffer van de bezoekers nog geannuleerd wegens buitenspel, maar na een dik uur was het Volendamse verzet definitief gebroken toen Heerenveen via Simon Olsson en opnieuw Van Amersfoort verder uitliep naar een 0-3 voorsprong. Dat leek lange tijd ook de eindstand te worden,…

Lees verder bij www.fcupdate.nl