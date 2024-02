Heerenveen herdenkt overledenen met fraaie muzikale omlijsting

SC Heerenveen heeft voorafgaand aan het Eredivisieduel met Go Ahead Eagles van zaterdagavond stilgestaan bij de personen die de club in 2023 zijn ontvallen. De herdenking werd luister bijgezet met een live-uitvoering van The Ecstasy of Gold van de gelauwerde Italiaanse filmcomponist Ennio Morricone (1928 – 2020), uit de klassieke western The Good, the Bad and the Ugly.

Heerenveen neemt het zaterdagavond op tegen de vorige werkgever van huidig trainer Kees van Wonderen. De club was tot afgelopen weekend bezig aan een matige serie in de Eredivisie, maar boekte vorige week een zwaarbevochten 3-2 thuiszege op Ajax. Go Ahead hield vorige week juist op de valreep een punt over aan de IJsselderby tegen PEC Zwolle, dat door een benutte strafschop van Mats Deijl in de achtste minuut van de blessuretijd in Deventer op 1-1 werd gehouden.



Artikel gaat verder onder video



Voorafgaand aan de wedstrijd vond het eerbetoon aan de overleden supporters plaats. ESPN schoot onderstaande beelden van…

Lees verder bij www.fcupdate.nl