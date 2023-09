Heel slecht nieuws voor de Meilandjes: “Een flop”

De familie Meiland is al toe aan het achtste seizoen van de realitysoap ‘Château Meiland’. De Meilandjes denken nog lang niet aan stoppen.

De Meilandjes brachten de afgelopen jaren heel wat producten onder hun naam op de markt: van wijn en sjaals tot biografieën en een scheurkalender. Allemaal met wisselend succes.

In een gesprek met Party geeft Jan Dijkgraaf, de biograaf van de Meilandjes, het toe: “We hebben een scheurkalender gemaakt, dat is een flop geworden”, citeert Mediacourant de biograaf.

“Er zijn er veel te weinig van verkocht en we zitten met een flinke voorraad van die dingen. Daar hebben we geld op verloren. We moeten er straks zelfs geld op toegeven om die kalenders te laten vernietigen.”