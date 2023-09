Heel dicht bij contractverlenging bij F1-team Alfa Romeo

Na een stabiel debuutseizoen rijdt Alfa Romeo-coureur Zhou Guanyu dit jaar vrij kleurloos rond in de Formule 1. Nu is het met de C43 van dit jaar ook een hele uitdaging om wel hoge ogen te gooien, want het team moet het met een negende plaats in het constructeurskampioenschap doen en houdt daarmee alleen AlphaTauri achter zich. Daarbij zijn de prestaties van Zhou ook teleurstellend: sinds de Spaanse Grand Prix is er geen punt meer gescoord door de 24-jarige coureur.

Voor de zomerstop verklaarde de managing director van Alfa Romeo Alessandro Alunni Bravi dat hij graag met zowel Zhou als zijn teamgenoot Valtteri Bottas door wil gaan, al loopt het contract van eerstgenoemde aan het einde van het jaar af. De laatste weken komen er ook steeds meer geluiden dat Alfa voor een nieuwkomer gaat kiezen. Met name de namen van Aston Martin-reserve en regerend F2-kampioen Felipe Drugovich en Sauber-junior Theo Pourchaire zingen in de paddock rond als vervanger van…