Heeft Stefan Jurriens een vriendin?

Hoewel weinig mensen het weten, heeft StukTV-presentator Stefan Jurriens een vriendin.

Dat maakte hij bekend op het YouTube-kanaal van radiozender ‘SLAM!’.

Zijn vriendin was niet blij met de tatoeages die hij had laten zetten na een opdracht verloren te hebben.

Giel de Winter en Thomas van der Vlugt vonden het in ieder geval erg grappig, ‘’Jammer dat ze er thuis wat minder blij mee zijn’’, aldus Stefan.

Stefan Jurriens heeft een vriendin

We weten dus 100% zeker dat presentator Stefan een vriendin heeft. Helaas, is er helemaal niks over haar bekend.

Overigens is er ook weinig bekend over de vriendin van Giel de Winter, we weten alleen dat ze ‘Merel’ heet en dat ze samen twee kinderen hebben.

Ook Thomas van der Vlugt is eindelijk gelukkig in de liefde. Hij heeft een relatie met Daniëlle Van den Oudenrijn.

Hij is bekend van StukTV

Stefan Jurriens, werd bekend als presentator van het YouTube-kanaal…

