heeft Sancho nog toekomst bij United? – Voetbal International

Dat meldt de doorgaans goed ingevoerde The Telegraph althans. Sancho moet volgens Engelse media vrezen voor een disciplinaire straf, nadat hij vorige week zondag de uitspraken van Ten Hag over zijn afwezigheid in de wedstrijdselectie tegen Arsenal publiekelijk in twijfel trok. Volgens de 53-jarige Haaksberger had de Londenaar – die vorig seizoen nog een tijdje in Nederland trainde – een gebrek aan inzet getoond op de training, maar Sancho was het overduidelijk niet eens met die lezing.