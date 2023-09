Heeft Georges Mikautadze een vriendin?

Georges Mikautadze heeft geen vriendin. Georges Mikautadze is de nieuwe aanwinst voor Ajax.

Ajax heeft Georges Mikautadze overgekocht van FC Metz voor 16 miljoen, wat nog kan oplopen tot 19 miljoen.

De 22-jarige spits is geboren in Frankrijk, maar is international van Georgië.

Vorig seizoen had Georges Mikautadze een belangrijk aandeel voor de promotie van FC Metz, met 23 doelpunten. Bij Georgië heeft hij vier keer gescoord in zestien interlands.

De Amsterdammers namen zondag afscheid van Mohammed Kudus, die vaak op de rechterflank speelde. Het is onduidelijk of de club uit Amsterdam nog op zoek gaat naar een rechtsbuiten.

De transfermarkt sluit vrijdag.Ajax versterkte zich de afgelopen maanden met Branco van den Boomen, Benjamin Tahirovic, Diant Ramaj, Carlos Forbs, Jakov Medic, Anton Gaaei, Josip Sutalo, Chuba Akpom en Gaston Ávila.

