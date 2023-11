Heeft Geert Wilders een dochter?

Doordat Geert Wilders op bezoek ging bij Fleur Agema toen ze een kind kreeg, dachten veel mensen dat Krisztina Wilders was bevallen van een dochter, dit is echter niet waar.

Geert Wilders heeft geen dochter, hij heeft overigens helemaal geen kinderen.

Geert en Krisztina wilden geen kinderen

Voordat Wilders aan de slag ging als politici hadden Krisztina en Geert al besloten dat ze geen kinderen wilden. Ze wilden zich beiden focussen op hun carrière.

Blij met hun keuze

Geert Wilders, vertelde in een interview dat hij blij was geen kinderen te hebben. ‘’Als ik kinderen had, moesten ze continu beveiligd worden, dan hadden ze geen half leven’’, aldus Geert Wilders.

