Heeft energieopwekking door kleine beestjes de toekomst?

De weg naar onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen is nog lang. Er wordt overal ter wereld hard gewerkt om nieuwe manieren en oplossingen te ontwikkelen voor het opwekken van energie. Zo is er in de VS nu een brandstofcel ontwikkeld die elektriciteit levert met de hulp van hele kleine beestjes.

Weg van fossiele brandstoffen en schaarse edelmetalen

Het is wijd en zijd bekend dat fossiele brandstoffen beginnen op te raken en daarbij veel CO₂ uitstoten. Dat is dan ook de voornaamste reden waarom we zo hard op zoek zijn naar duurzame energiebronnen. Hierbij komt nog een problematische factor kijken die wat minder besproken is, maar net zo belangrijk voor het ontwikkelen van het energienetwerk.

Door het overvolle stroomnetwerk zoeken steeds meer mensen naar alternatieve manieren om lokaal energie op te slaan op plekken waar geen stroomkabels aanwezig zijn. Voorbeelden zijn grote batterijen of duurzame brandstofcellen. Voor dit soort oplossingen worden vaak…