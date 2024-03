Heeft Amerikaanse inflatie renteverlaging in mei…

Hoger dan verwachte cijfers over de inflatie in de Verenigde Staten blijken opnieuw hardnekkig, waardoor het minder waarschijnlijk wordt dat de Federal Reserve de rente eerder zal verlagen dan de vergadering in juni.

Het rapport over de consumentenprijsindex van februari liet een inflatie zien die iets hoger was dan verwacht – zowel met als zonder rekening te houden met de volatiele voedsel- en energiekosten. Het toonde een inflatie van 3,2% ten opzichte van een jaar eerder, boven de consensusverwachting van 3,1% van FactSet. De kern-CPI, exclusief voedsel- en energiekosten, steeg met 3,8% en overtrof daarmee de verwachtingen van een stijging met 3,7%.

CPI vs. Core CPI

Source: Bureau of Labor Statistics, February 29, 2024

Woonlasten houden inflatie hoog

Zoals al maanden het geval is, blijven de kosten voor huisvesting de belangrijkste drijvende kracht achter de stijging van de inflatie, zij het in februari in een lager tempo dan in januari. Tegelijkertijd werd de inflatie van…

