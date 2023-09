Heb hem wat dingetjes uit te leggen

André Hazes heeft een turbulente periode achter de rug. De zanger overwon een drank – en drugsverslaving. Twee zaken waar hij nu ver uit de buurt van blijft.

André Hazes is ook weer samen met Monique Westenberg. Ze hebben met Dré samen een zoon. De zanger wacht binnenkort een moeilijk gesprek met zijn zoon. Hij kijkt er echt niet naar uit.

“Voor mij is het allerbelangrijkste nuchter blijven, dan kan ik hem zeggen: papa was niet helemaal zichzelf. Sommige keuzes die ik maakte, waren niet slim, maar dat was niet helemaal ik. En ik zou echt een heel grote sukkel zijn als ik weer terug zou vallen. Dan heeft hij alle reden om boos op me te zijn”, citeert Shownieuws hem in Weekend.

“Nou, ik kijk er niet naar uit, haha! Dré kan lezen nu en wat hij vaak doet, is ‘André Hazes‘ intoetsen op Google. Ik zie dan weleens wat foto’s met vrouwen voorbij komen en je kan nu nog dingen verschuilen door te zeggen: ‘Dat zijn foto’s met fans.’ Maar op een gegeven moment gaat ‘ie…