Hawaiian Holdings | Luchtvaartmaatschappij spuit omhoog na bod

Met een ongekende koerswinst van ruim 190% was Hawaiian Holdings op weekbasis met afstand de grootste stijger op de Amerikaanse beurs. De kwakkelende luchtvaartmaatschappij veerde op na een bod van $1,9 mrd, inclusief schulden, door Alaska Air Group. Ondanks de enorme koerswinst staat het aandeel Hawaiian nog steeds ver onder het bod van $18,00 per aandeel, vooral omdat veel analisten grote twijfels hebben over de goedkeuring van de transactie door de toezichthouders.



Eerder blokkeerde de regering Biden middels het Amerikaanse ministerie van justitie al de voorgenomen overname van Spirit Airlines door Jetblue. Belangrijkste argument was dat een dergelijke fusie van twee prijsvechters het reizen per vliegtuig voor een grote…