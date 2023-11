Hato kan in voetsporen De Ligt treden met debuut op 17-jarige leeftijd – Voetbal International

Jorrel Hato kan deze interlandperiode een van de jongste debutanten in de geschiedenis van het Nederlands elftal worden. Als de zeventienjarige verdediger van Ajax in actie komt in de EK-kwalificatieduels met Ierland en Gibraltar, treedt hij in de voetsporen van Matthijs de Ligt.

De Ligt was zesenhalf jaar geleden de laatste die op zeventienjarige leeftijd zijn eerste interland speelde. Toenmalig bondscoach Danny Blind gaf de piepjonge verdediger van Ajax, ingegeven door een groot aantal blessures, in maart 2017 een basisplaats in het WK-kwalificatieduel met Bulgarije.

De vuurdoop van De Ligt verliep dramatisch. De Bulgaarse aanvaller Spas Delev scoorde in de eerste twintig minuten twee keer. Beide keren zag De Ligt er niet goed uit. In de rust greep Blind in en bracht Wesley Hoedt, die eveneens debuteerde, in voor de tiener. Maar het leed was toen al geschied.