Een hartstilstand volgt geen agenda. Het gebeurt tijdens een vergadering, op de productievloer of bij de receptie. Juist dan maakt een goede voorbereiding het verschil tussen kostbare vertraging en direct handelen. Maar hoe richt u een werkplek in waar collega’s bij een noodgeval precies weten wat ze moeten doen?

Hartveiligheid begint voordat er iets misgaat

Bij veiligheid denken werkgevers vaak aan machineafscherming, brandpreventie en persoonlijke beschermingsmiddelen. Een plotselinge hartstilstand krijgt minder aandacht, terwijl die ook een ogenschijnlijk gezonde collega of bezoeker treft. Dan tellen vooral de eerste minuten: duidelijke afspraken, beschikbare middelen en mensen die durven handelen.

Een hartveilige werkomgeving ontstaat niet met alleen een apparaat in een kast. Seton biedt bedrijven veiligheidsvoorzieningen waarmee zij eerstehulppunten duidelijk herkenbaar en toegankelijk inrichten. Wie AED-toestellen en bedrijfseerstehulp op de werkvloer samen bekijkt, denkt meteen verder dan alleen de aanschaf. Ook de verantwoordelijkheid voor gezond en veilig werkgeverschap verdient aandacht.

Dat geldt voor kantoren in Utrecht net zo goed als voor werkplaatsen in Eindhoven of distributiecentra rond Rotterdam. Overal waar mensen samenkomen, is voorbereiding verstandig. Benoem daarom wie de coördinatie verzorgt, waar medewerkers hulp halen en hoe bezoekers de noodvoorzieningen herkennen. Zo krijgt hartveiligheid een vaste plaats in het dagelijkse veiligheidsbeleid.

Een AED is pas waardevol als iedereen het toestel snel vindt

Een AED kopen voor kantoor lijkt een overzichtelijke keuze: prijs, type en onderhoud bepalen al snel de shortlist. Toch bepaalt vooral de plaatsing hoe bruikbaar het toestel tijdens een noodgeval is. Een apparaat achter een afgesloten receptiedeur helpt weinig wanneer die deur buiten kantooruren dicht blijft. Ook een lange loopafstand tussen magazijn en hoofdgebouw kost onnodig tijd.

Loop daarom zelf vanaf verschillende werkplekken naar de beoogde AED-locatie. Neem daarbij ook vergaderruimtes, laadperrons en afgelegen productieafdelingen mee. In grotere panden blijkt één centrale plek soms onvoldoende. Kies een goed bereikbare locatie waar de toegang ook tijdens pauzes en avonddiensten geregeld is.

Houd bovendien rekening met bezoekers en externe medewerkers. Een bezorger of monteur kent het gebouw doorgaans minder goed dan het vaste personeel. Geef de locatie daarom aan op plattegronden en zorg voor herkenbare bewegwijzering vanaf belangrijke looproutes. De snelheid waarmee iemand de apparatuur bereikt, telt uiteindelijk zwaarder dan een fraaie plek aan de wand.

Geoefende medewerkers maken het verschil in de eerste minuten

Een toestel aanschaffen is één stap; weten hoe te handelen vraagt om oefening. Bij een vermoedelijke hartstilstand is direct 112 bellen noodzakelijk. Start vervolgens met reanimeren volgens de aanwijzingen van de meldkamer en gebruik een AED zodra die beschikbaar is. Het apparaat geeft gesproken instructies en beoordeelt zelf of een schok nodig is.

Spreek af wie wat doet

Voor snelle reanimatie op het werk is samenwerking noodzakelijk. Voorkom dat collega’s elkaar aankijken terwijl niemand initiatief neemt. Maak bij trainingen duidelijk wie hulp inschakelt, wie reanimeert en wie het toestel haalt. Een korte oefening in de eigen werkomgeving maakt zulke taken concreet:

Eén medewerker belt 112 en volgt de instructies van de meldkamer.

Een tweede start onmiddellijk met borstcompressies.

Een collega haalt de AED en brengt die naar het slachtoffer.

Iemand vangt hulpverleners op bij de juiste ingang.

Betrek ook medewerkers buiten de gewone kantoortijden. In een fabriek met ploegendiensten of een hotel met avondpersoneel hoort de noodorganisatie immers altijd te functioneren. Regelmatige herhaling zorgt dat procedures niet alleen op papier blijven bestaan. Wie meer verantwoordelijkheid op het werk wil nemen, vindt in een BHV-rol bovendien een waardevolle manier om collega’s te ondersteunen.

Duidelijke signalisatie en onderhoud voorkomen vertraging

Een AED moet niet alleen aanwezig zijn, maar ook meteen opvallen. Een goede combinatie van AED wandkast en signalisatie met groene pictogrammen wijst medewerkers de weg, ook onder stress. Plaats de aanduidingen op logische zichtlijnen en controleer of kasten niet verdwijnen achter dozen, planten of tijdelijk materiaal.

Bepaal daarnaast wie verantwoordelijk is voor de technische controles. Batterijen en elektroden hebben een beperkte gebruiksduur; ook een statusindicator verdient regelmatige aandacht. Leg controlemomenten vast en volg de onderhoudsinstructies van de fabrikant. Wijs hiervoor één verantwoordelijke aan en regel diens vervanging. Na daadwerkelijk gebruik hoort de apparatuur opnieuw gebruiksklaar gemaakt te worden voordat medewerkers erop vertrouwen.

Denk ten slotte aan bereikbaarheid buiten het eigen gebouw. Een buitenkast vraagt aandacht voor weersinvloeden en de juiste temperatuurvoorziening. Sommige ondernemingen stellen hun AED ook beschikbaar aan de omgeving en melden die aan bij HartslagNu. Dat vraagt duidelijke afspraken over toegang en beschikbaarheid, maar vergroot de betekenis van een investering voor de buurt.

Hartveilig werken hoort bij professioneel werkgeverschap

De Arbowet verplicht werkgevers om bedrijfshulpverlening goed te organiseren, maar schrijft niet voor dat iedere onderneming een AED bezit. Dat onderscheid is belangrijk. De juiste keuze hangt samen met de risico-inventarisatie, het aantal aanwezigen, de indeling van het gebouw en de bereikbaarheid van hulp. Een toestel is waardevol, maar vervangt geen deskundige hulpverleners of doordachte noodprocedures.

Neem hartveiligheid daarom op in de periodieke veiligheidsronde. Bespreek incidenten en oefeningen, houd instructies actueel en controleer of nieuwe collega’s de locaties van hulpmiddelen kennen. Verhuist een afdeling of krijgt een pand een nieuwe ingang? Werk dan meteen de bewegwijzering bij. Ook bij uitbreiding naar een tweede vestiging verdient de noodorganisatie opnieuw aandacht.

Daarmee wordt hartveiligheid meer dan een eenmalige aankoop. Werkgevers laten zien dat zij rekening houden met situaties die niemand vooraf ziet aankomen. Medewerkers weten wie handelt, waar het materiaal ligt en welke stappen nodig zijn. Juist die voorbereiding maakt de werkplek werkelijk veiliger.