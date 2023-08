Hardlopen op hartslag: Zo doe je dat! Haal meer uit je training

Veel hardlopers trainen op een bepaalde hartslag om meer uit een training te halen. Ben je net begonnen met hardlopen? Dan ben je waarschijnlijk meer gefocust op een opbouwschema naar een bepaalde afstand of tijdsduur. Hartslagmeters worden het meest gebruikt door ervaren lopers die hun training willen analyseren, conditie verbeteren of vet willen verbranden. Trainen in een bepaalde hartslagzone vraagt specifieke kennis en is niet geschikt voor elke hardloper. Lees in dit artikel waar je rekening mee moet houden.

Hoe werkt je hartslag?

Je hartslag is het aantal keren dat je hart klopt per minuut. Tijdens spannende dingen of sportieve inspanningen gaat deze omhoog. Als deze te hoog oploopt, werkt je hart niet meer…