Hardlopen met muziek – De beste muziek en handige oordopjes

Hardlopen met muziek of podcast is sterk toegenomen. Een groot deel van de hardlopers kan niet meer zonder muziek tijdens de training. Ook heeft de techniek niet stilgestaan, er zijn veel muziek apps, hardloop lijsten en sporthorloges ontwikkeld. We zetten de mogelijkheden op een rijtje.

Hoeveel bpm (beats) voor hardlopen?

Iedereen heeft zijn eigen muziekvoorkeuren. Tijdens het hardlopen met muziek is het belangrijk om naar de beats per minute (bpm) te kijken. Dit is het aantal tellen per minuut die als maat gebruikt wordt voor het tempo van muziek en hardlopen. Het is makkelijk uit te leggen aan de hand van een klok.

In 1 minuut zitten 60 seconden. Elke seconde…