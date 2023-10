Hardloopschema: In 12 weken naar 30 minuten hardlopen

Trainen met een schema maakt hardlopen effectief, zorgt voor structuur, werkt motiverend en is verantwoord! Dit hardloopschema is voor de beginnende hardloper die zonder problemen al één uur kan wandelen. In 12 weken naar 30 minuten hardlopen.

Drinkgordel met rugnummer clips Super handig! Deze bidonhouder met clips voor je rugnummer. Wat kan je meenemen? In deze gordel kan je twee bidons van 115 ml meenemen, een paar gels, je sleutels en je rugnummer.

Hardloopschema om verantwoord op te bouwen

In het schema wissel je wandelen af met hardlopen. Dit is belangrijk om je lichaam, gewrichten en spieren rustig te laten wennen aan de klappen die het moet opvangen tijdens het rennen. Een verantwoorde opbouw met een schema is ook belangrijk voor je conditie, het voorkomt blessures op korte en lange termijn en het zorgt ervoor dat je op een plezierige en verantwoorde manier kan hardlopen. Zowel nu als in de toekomst!