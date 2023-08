Hardloopblessures: 8 tips om pijn en klachten te voorkomen

Hardlopen is ontzettend populair, met ruim 2 miljoen Nederlanders die regelmatig de weg op gaan. Het is echter ook de sport die voor veel blessures zorgt. In het afgelopen jaar liepen hardlopers bij elkaar opgeteld ruim 600.000 hardloopblessures op, zoals scheenbeenklachten of een lopersknie. Aantallen om serieus te nemen. Daarom 8 tips om te zorgen dat jij blessure vrij blijft.

1. Begin met een warming-up

Voordat je van start gaat is het belangrijk om eerst je lichaam op te warmen. Zonder goede warming-up vergroot je de kans op blessures aanzienlijk. Een warming-up stimuleert de bloedsomloop waardoor je spieren minder kwetsbaar zijn. Dat voorkomt veel blessures. Dit doe je het liefste met een…